Начальником «Николаевского облавтодора» назначили ранее судимого чиновника из Днепра

Николай Радионов На прошлой неделе коллективу ДП «Николаевский облавтодор» представили нового руководителя, им стал экс-начальник Службы автодорог Днепропетровской области Николай Радионов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

Из открытых данных известно, что Радионов был депутатом Днепропетровского областного совета от партии «Батьківщина», а на последних местных выборах баллотировался от «Блока Петра Порошенко».

В комментарии «Преступности.НЕТ» начальник Службы автодорог Николаевщины Андрей Максименко отметил, что представлял Радионова коллективу.

- Рабочие встречи провожу каждый день по несколько раз. Планов много. Впечатления – пока присматриваюсь, - сообщил он.

По имеющейся информации, Николай Радионов проходил в качестве подозреваемого сразу в десяти уголовных делах, возбужденных в 2001 году. В частности, ему вменяли то, что, будучи начальником Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Днепропетровской облгосадминистрации, Радионов в период с февраля по июнь 2001 года получил от руководителя предприятия ООО «Днепр-юг» взятку в сумме 1 тысяча 200 долларов США за предоставление в аренду помещения в здании управления сельского хозяйства. А в сентябре того же года совместно с другими лицами путем злоупотребления служебным положением завладел 70 тоннами пшеницы ООО «Майна» на сумму 21 тысяч гривен.

В итоге в 2003 году он был осужден и приговорен к пяти годам заключения с лишением права занимать должности с испытательным сроком в один год. Кировский районный суд города Днепропетровск признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями»).

Напомним, ранее сообщалось о том, что до этого ДП «Николаевский облавтодор» возглавлял Игорь Франчук, которого дважды назначали.

Для справки:

Радионов Николаев Алексеевич родился 13 мая 1960 года в селе Первомайское, Белореченского района, Краснодарского края РФ. Закончил Днепропетровский инженерно-строительный институт, Днепропетровский государственный Аграрный университет, менеджмент организаций, а также Академию государственного управления при Президенте Украины.

июль 1977 года по октябрь 1978 года – электрик Первомайского консервного завода;

ноябрь 1978 года по ноябрь 1980 года – служба в Вооруженных Силах;

ноябрь 1980 по июль 1986 года – обучения в Днепропетровском инженерно-строительном институте;

август 1986 года по май 1988 года – мастер Павлоградского ПМК № 15, главный инженер, начальник участка ПМК № 15;

января 1992 года по июнь 1998 года – начальник ПМК-90 треста «Днипросильстрой»;

июнь 1998 года по январь 2001 года – председатель Павлоградской райгосадминистрации;

январь 2001 года по ноябрь 2001 года – начальник Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Днепропетровской облгосадминистрации;

январь 2004 года по январь 2005 года – заместитель Председателя правления Акционерного общества закрытого типа «Интергаз»;

январь 2005 года по сентябрь 2006 года – управляющий администрацией управления областного совета Днепропетровска;

октябрь 2006 года по февраль 2007 года – начальник управления материально-технического обеспечения ГП «Укрнефтегазкомплект» НАК «Нафтогаз Украины»;

март 2009 года по декабрь 2010 года – заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области;

февраль 2011 года по апрель 2014 года – директор «Укр ДПТИ трансстрой».