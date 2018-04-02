Опрос в некоторых районах Николаевщины показал, что люди поддерживают восстановление аэропорта, - нардеп Вадатурский

Половина жителей некоторых районов Николаевской области положительно оценивает работы по восстановлению КП «Николаевский международный аэропорт».

Об этом сообщил народный депутат Украины Андрей Вадатурский на своей странице в Facebook.

Так, 51,1% опрошенных позитивно относятся к работам, 26,2% - скорее позитивно, 1,1% - скорее негативно и 4% - негативно. Также 5,2% никогда не слышали о работах по восстановлению аэропорта и 12,5% затрудняются ответить на этот вопрос.

По словам Вадатурского, уже не первый подобный опрос демонстрирует позитивное отношение людей к запуску аэропорта.

«Считаю, что нам вместе нужно приложить все усилия, завершить строительство и запустить аэропорт. Лично я готов всесторонне помогать в доведении до конца начатого ​​Алексеем Савченко дела. Если нет, то это будет не его поражением, проиграем мы», - написал нардеп.

Ранее сообщалось, что Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что полноценное функционирование аэропорта в Николаеве является приоритетом для министерства на 2018 год.

Напомним, что за 2017 год на КП «Николаевский международный аэропорт» было потрачено 127,6 миллионов гривен из бюджетов разных уровней, в том числе 88 миллионов – из областного бюджета и 39,6 миллионов – из районных и городских.