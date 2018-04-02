Работники Южно-Украинского энергокомплекса 12 апреля проведут акцию протеста в нескольких городах Украины

12 апреля в 16:00 на площади Дворца культуры «Энергетик» в Южноукраинске состоится предупредительная акция протеста работников Южно-Украинского энергокомплекса.

Информация о предстоящем мероприятии распространяется в сети Facebook.

В сопутствующем документе указывается цель данной акции протеста:

«Заставить органы государственной власти Украины сесть за стол переговоров с Профсоюзом работников атомной энергетики и промышленности Украины, чтобы рассмотреть состояние отрасли, проблемы сохранения ее кадрового потенциала», - отмечается в документе.

Причиной проведения предупредительной акции протеста стало игнорирование органами государственной власти многочисленных обращений от Атомпрофсоюза, решений и резолюций Пленумов Центрального Комитета и Президиума ЦК профсоюза.

Напоминим, что НАБУ завершило расследование по делу разворовывания средств Южно-Украинской АЭС.