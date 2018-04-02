В САД отчитались, что закончили ямочный ремонт на Ингульском мосту

В Николаеве ООО «Николаевавтодор» по заказу Службы автомобильных дорог в закончила выполнять аварийный ямочный ремонт на Ингульском мосту.

Об этом сообщает пресс-служба САД.

«В период с 23 марта 2018 года по 31 марта 2018 года, по заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области, подрядная организация ООО «Николаевавтодор» выполняла комплекс работ по ликвидации аварийной ямочности дорожного покрытия на мосту через реку Ингул (участок дороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск)», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за отчетный период дорожниками было ликвидировано 1500 квадратных метров аварийной ямочности с использованием горячего асфальтобетона.

Ранее сообщалось, как «аварийный» ремонт покрытия Ингульского моста в Николаеве за 1,5 миллиона гривен продержался всего три месяца.

Как известно, ранее также ремонтировали покрытие Варваровского (Южнобугского) моста. С 13 марта несколько дней из-за этих работ в центре Николаева постоянно возникали километровые пробки. При этом, по словам возмущенных николаевцев, рабочие не спешили завершить работы побыстрее, а регулярно уходили на «перекуры» и перерывы.