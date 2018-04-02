Роспуск горсовета: Готов ли Сенкевич сделать последний шаг?

Восстановленный судом в должности мэра Николаева Александр Сенкевич вернулся в здание горсовета. Это топовая новость сегодня.

Произошедшее – ответ всем, кто кричал и продолжает кричать о каком-то давлении. Что там с подконтрольностью судебной системы? Как неудобно получилось для особо рьяных истериков, которые себе придумали историю с угнетением мэра от Самопомощи. По факту оказалось, что судебная система, которая находится в стадии реформирования, независима и, несмотря ни на что, судьи принимают самостоятельные решения. Или те, кого обвиняли в давлении, «дали команду» восстановить? Уважаемые, сложите уже для себя какую-то непротиворечивую версию, наконец-то.

А теперь по существу:

Ситуация вернулась к той, которая была полгода назад. Помните заявление Алексея Савченко о том, что и мэр, и городской совет должны совместно пойти на перевыборы? Помните зарегистрированные несколькими нардепами законопроекты о досрочных выборах и городского головы и городского совета? Они ведь никуда не делись.

Что мы имеем сегодня? Есть публичные обещания главы профильного комитета Верховной Рады Сергей Власенко о рассмотрении законопроектов о перевыборах мэра Николаева после решения суда.

Теперь интересно будет наблюдать, как будет вести себя Сенкевич со своими сторонниками после их многократных заявлений о готовности идти на выборы мэра и выдвижении требований о роспуске городского совета? Готов ли Сенкевич сделать тот последний шаг к роспуску городского совета, о котором он в унисон со своими активистами вопил на каждом углу все полгода? У мэра, согласно закону, есть такое право, тем более, что Савченко сделал со своей стороны в этом направлении все.

Почему-то уверен, что сегодня вопрос с апелляцией не актуален и ее подача (если кто-то еще размышляет об этом) не вписывается в происходящие процессы.

Что же, понаблюдаем за принципиальностью борцов «за все хорошее и против всего плохого»;)

Или актуальность того, что все вместе должны пойти на выборы, о чем так дружно все кричали последние полгода, в одночасье куда-то улетучилась?