В Тайване школьники обнаружили на пляже камеру, обросшую ракушками - владелицу удалось найти за двое суток

На пляже острова Тайвань школьники нашли камеру, которая пролежала там почти два года. Её владелицу удалось найти за двое суток.

Об этом сообщает BIRD IN FLIGHT.

Так, занимавшиеся уборкой одного из пляжей школьники, случайно нашли предмет, практически полностью обросший водорослями. Выяснилось, что это - фотоаппарат, который находился в водонепроницаемом корпусе для подводной съемки и даже не разрядился.