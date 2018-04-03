В Тайване школьники обнаружили на пляже камеру, обросшую ракушками - владелицу удалось найти за двое суток

На пляже острова Тайвань школьники нашли камеру, которая пролежала там почти два года. Её владелицу удалось найти за двое суток.
Об этом сообщает BIRD IN FLIGHT.
Так, занимавшиеся уборкой одного из пляжей школьники, случайно нашли предмет, практически полностью обросший водорослями. Выяснилось, что это - фотоаппарат, который находился в водонепроницаемом корпусе для подводной съемки и даже не разрядился.
Узнавшая о находке учительница Парк Ли просмотрела фотографии, снятые камерой. На большинстве из них фигурировала одна и та же девушка, а сами снимки выглядели так, будто сделаны во время отпуска. Некоторые фото были сняты в Японии, а последний кадр датирован 7 сентября 2015 года.
После, учительница опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, обнаруженные в памяти камеры и попросила девушку, которой они принадлежат, связаться с ней.
Отмечается, что пост быстро получил популярность и вскоре собрал почти 30 тысяч лайков и 13 тысяч репостов. Всего двух суток оказалось достаточно, чтобы публикация попалась на глаза одному из пользователей, который узнал девушку на фото.
Выяснилось, что ее зовут Серина Цубакихара, она учится на третьем курсе в токийском Университете Софии. В сентябре 2015 года девушка потеряла камеру во время отдыха на японском острове Исигаки. Отмечается, что от места, где обнаружили фотоаппарат, Исигаки находится в 250 километрах. Как пишет PetaPixel, девушке уже сообщили о находке и отправили камеру по почте.
Ранее сообщалось, что в Коралловом море нашли авианосец «Лексингтон», затонувший во время исторической битвы в 1942 году.