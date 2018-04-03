Николаевские школьники завоевали 9 медалей на всеукраинских олимпиадах по истории и правоведению

Николаевские школьники завоевали 9 призовых мест на четвертом этапе всеукраинских олимпиад по истории и правоведению.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Так, с 19 по 23 марта в Херсоне проходила олимпиада по правоведению. Команда Николаевской области завоевала 3 призовых третьих места: ученик 11 класса Николаевской гимназии №2 Андрей Шаленный (учитель Г.Видайко), ученица 9 класса Николаевского юридического лицея Виктория Радченко (учитель И. Гращенкова), ученица 10 класса Николаевской школы №20 Анастасия Самойленко (учитель Л. Порожня).

С 26 по 30 марта в Чернигове состоялась олимпиада по истории, на которой команда Николаевской области завоевала 6 призовых мест. Первое место выиграл ученик 10 класса Николаевской школы №3 Матвей Терещук (учитель А.Бессонов), второе место занял ученик 8 класса Николаевской гимназии №2 Сергей Марисев (учителя Г.Видайко, О.Раевская). Третьи места достались ученику 9 класса Николаевской гимназии №2 Антону Адубецкому (учителя Г.Видайко, О.Раевская), ученику 10 класса Николаевского юридического лицея Андрею Черевику (учителя М.Варшавская, Т.Парамонова), ученику 11 класса Ставковской школы в Веселиновском районе Ивану Фечко (учителя А.Крамарчук, П.Кузнецов), ученице 11 класса Первой украинской гимназии имени Н. Аркаса Марии Цуркиной (учитель А.Тарнавская).

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины вручил орден николаевскому паралимпийцу Максиму Яровому.