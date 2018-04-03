Николаевские депутаты съездили в Турцию по «обмену опытом» и удивились, что там нет «будок» и билбордов

Депутаты и чиновники Николаевского городского совета съездили в Нилюфер в Турции, который является городом-побратимом Николаева. При этом выяснилось, что в Нилюфере нет МАФов и почти нет билбордов.

Об этом сообщили в управлении аппарата Николаевского городского совета.

«Николаевскую делегацию очень удивил тот факт, что на территории Нилюфера нет малых архитектурных форм. Когда николаевские депутаты спросили о наличии киосков, члены совета Нилюфера (турецкие депутаты – ПН) вообще не поняли, о чем идет речь и ответили, что «в Нилюфере просто такого не существует».

«Учитывая сложную ситуацию в Николаеве с расположением наружной рекламы на остановках общественного транспорта и по всей территории города, чиновники Николаевского горсовета поинтересовались, каким образом у руководства Нилюфера получается держать ситуацию на контроле и не использовать большое количество бордов и ситилайтов для рекламы. Мэр Нилюфера Мустафа Бозбей рассказал, что вся реклама хозяйственной деятельности ведется с помощью социальных медиа».

- Мы категорически против использования бордов в Нилюфере. Специальные места для рекламы доступны на остановках и в транспорте. Мы тщательно контролируем это. Все вопросы по размещению рекламы проходят через решение мэрии.

Напомним, что подробнее о визите николаевской делегации в Нилюфер писал интернет-журнал «NikLife».