В Николаеве присягу на верность украинскому народу приняли 18 патрульных полицейских

В Николаеве 2 апреля на службу в патрульную полицию Николаевской области поступили 18 новых правоохранителей. Присягу приняли 14 парней и 4 девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской патрульной полиции.

«После четырех месяцев интенсивного обучения и успешно сданных экзаменов полицейские торжественно присягнули на верность украинскому народу. Церемония принятия присяги состоялась на территории Управления патрульной полиции Николаевской области. Текст присяги зачитывал и.о. начальника управления Виталий Данила. После окончания торжеств патрульные принимали поздравления от родных и друзей. Уже завтра часть новоиспеченных патрульных вступит на свое первое дежурство», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве приняли присягу 25 полицейских.