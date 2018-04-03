«Большой престиж для университета»: одна из лучших шахматных команд в США полностью состоит из украинцев

В США одна из лучших шахматных команд полностью состоит из украинцев.

Об этом сообщил вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко на своей странице в Facebook.

По его словам, иметь команду, состоящую из победителей и призёров крупных соревнований - большой престиж для университета.

«В составе: Ирина Андренко, Евгений Штембуляк, Андрей Баришполец, Павел Воронцов и тренер Александр Онищук. Все из Украины! Наша шахматная школа одна из лучших в мире!» - написал Горощенко.

Напомним, что ранее два известных шахматиста уезжают из Николаева: один – учиться в США, второй – тренировать в Китай.