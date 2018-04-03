«За украинское будущее без олигархов»: в Киеве националисты вышли на марш ОНЛАЙН

Отмечается, что организаторами выступили «Нацкорпус», «Правый сектор», ВО «Свобода» и несколько групп поменьше, вроде «С-14» и «ОУН». Они позиционируют марш как анти-олигархический и хотят потребовать от власти выполнить «пошаговый план уничтожения олигархической системы».

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10:57 Автомобили участников "анти-олигархического" марша перекрыли движение транспорта на улице Грушевского в сторону Верховной Рады, передает "УНН".

В данный момент движение по ул. Грушевского перекрыто полностью. Также перекрыт участок улицы Шелковичной до пересечения с улицей Институтской. Патрульная полиция перегородила часть проезда автомобилем.

10:36 Перед началом акции лидер "Свободы" Олег Тягнибок объявил требования националистов

"Мы требуем два направления антиолигархических законов: экономический и политический. Экономический - это законы по деофшоризации, отмене частных монополий, введению налога на роскошь, введению прогрессивной шкалы налогообложения, о прекращении приватизации стратегических предприятий и невозможность продажи земли сельскохозяйственного назначения, а также целый ряд законопроектов, которые должны вернуть в государственную собственность энергогенерирующие и энергораспределяющие компании, которые сегодня принадлежат олигархам", - заявил он собравшимся.

Политический блок, который требуют принять националисты, включает закон об импичменте президента, закон отмене депутатской и президентской неприкосновенности, закон о процедуре отзыва депутатов, чиновников и судей, новое избирательное законодательство и пр.

К 10:00 у стадиона Динамо собралось около тысячи человек с флагами «Нацкорпуса», «Правого сектора» и «Свободы». Сначала они планируют пикетировать Кабмин, после - парламент, а в конце пойти к администрации президента.

За общественным порядком следят полицейские, саперы и кинологи. Правоохранители перекрыли движение по улицам Грушевского и Шелковичная. Начинают перекрывать улицу Арсенальную в направлении здания парламента.

Ранее сообщалось, что в Николаеве люди с символикой партий «Национальный корпус» и «Свобода» вышли на акцию протеста к Николаевскому облсовету с требованием принять решения о выражении недоверия председателю Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко.