«Николаевавтодор» продолжает текущий ремонт – на дорогах возможны пробки

Фото из архива В среду, 4 апреля, ООО «Николаевавтодор» будет проводить работы по текущему ремонту дорог на ул. Космонавтов и в Корабельном районе для обеспечения проезжаемости по городским маршрутам пассажирского транспорта.

Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета.

Кроме того, во вторник, 3 апреля, продолжаются ремонтные работы на проспекте Мира, улице 2-й экипажной и на улице 9-я Военная. В местах проведения работ могут возникнуть небольшие пробки.

Напомним, что в САД отчитались, что закончили ямочный ремонт на Ингульском мосту.