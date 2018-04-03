Завтра в Николаеве из-за ремонтных работ отключат воду в некоторых домах

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В среду, 4 апреля, в связи с проведением ремонтных работ ГКП «Николаевводоканал», отключат водоснабжение в ряде домов.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Так, с 9:00 до 17:00, из-за аварийно-ремонтных работ будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:

- по проспекту Богоявленском от улицы Строителей до Широкобальського моста;
- в районе ограниченном улицами Авангардная, Железнодорожная, Широкобальський мост и проспект Богоявленский;
- улица Южная,
- улица Знаменская от №1 до №35;
- улица Радужная от №1 до №41;
- улица Вокзальная от №2 до №50;
- улица 295 Стрелковой Дивизии от №87 до №95;
- поселок Горького.

Ранее сообщалось, что в среду, 4 апреля, ООО «Николаевавтодор» будет проводить работы по текущему ремонту дорог на улице Космонавтов и в Корабельном районе для обеспечения проезжаемости по городским маршрутам пассажирского транспорта.

Людмила Жерновская

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русскийобщество