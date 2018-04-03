«Нужно отрубать», – Сенкевич распорядился завершить отопительный сезон в Николаеве

Во вторник, 3 апреля, городской голова Николаева Александр Сенкевич решил, что в Николаеве пора отключать отопление, поскольку суточная температура не опускается ниже 8 градусов.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в Николаевском горсовете.

Так, Александр Сенкевич поинтересовался у временно исполняющего обязанности директора КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова, можно ли выключать подачу тепла. Последний в свою очередь отметил, что температура не опускалась ниже 8 градусов и в дальнейшем будет только повышаться.

— Надо вырубать, поскольку николаевцы каждый день в целом тратят на это миллион. Будем экономить деньги громады, - отметил Александр Сенкевич.

Также, мэр поручил сегодня провести заседание исполнительного комитета в телефонном режиме и принять соответствующее решение.

При этом, после окончания аппаратного совещания на сайте Департамента ЖКХ в Facebook появилось решение исполкома, в котором значится с 3 апреля и в течение пяти дней отключить отопление на всех объектах, кроме дошкольных учреждениях, больниц, родильных домов и амбулаторий.