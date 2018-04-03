На Николаевщине в еде в детсадах и школах обнаружили кишечную палочку и плесневые грибы

В Николаевской области в течение 2017 года по результатам лабораторных исследований выявлено 82 несоответствия пищевых продуктов, отобранных из пищеблоков детских садов и школ.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что в 39 образцах молочной продукции обнаружены немолочные жиры, в 7 образцах продукции растительного происхождения обнаружено превышение содержания нитратов, в 9 образцах молочной продукции обнаружены плесневые грибы и дрожжи.

Кроме того, в 26 образцах готовых блюд и молочной продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в одном образце готовой продукции обнаружены мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ). Госинспекторы вынесли 11 предписаний о приостановлении обращения пищевых продуктов и 25 предписаний об устранении выявленных нарушений. Также изъято из оборота 162 тысячи 635 килограмм опасной продукции, составлено семь административных протоколов за нарушение законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов.

Напомним, что в Николаеве норму Кабмина по питанию в детских садах выполняют на 37% - на большее не хватает денег.