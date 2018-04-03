В Николаевской области в заброшенной шахте нашли тайник с гранатометом и взрывчаткой

В Березанском районе Николаевщины, в степи между селами Тронка и Даниловка, в заброшенной шахте по добыче камня нашли арсенал оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В тайнике нашли более 350 патронов калибра 7,62 мм, 369 патронов калибра 5,45 мм, восемь корпусов от гранаты Ф-1, два корпуса от гранаты РГД-5, три взрывателя к ним, гранатомет (РПГ-22), два килограмма пороха, сигнальные ракеты, дымовую мину и девять капсюлей-запалов.

Вооружение было упаковано в мешки и коробки. Часть изъятых боеприпасов специалисты взрывотехнической службы приняли решение уничтожить на месте в связи с риском взрыва во время транспортировки. Все остальное направят на экспертное исследование.

Сейчас начато уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Продолжается расследование, в ходе которого полицейские установят все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Напомним, что ранее николаевская полиция объявила месячник добровольной сдачи оружия.