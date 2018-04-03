«Подписывать непонятно что я не буду»: Сенкевич заявил, что тариф на «маршрутках» Николаева пока не повысят

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что тариф на проезд в общественном транспорте города возможно повысить, однако отказывается подписывать какие-либо решения до того момента, пока обычные люди не смогут следить за движением транспорта в режиме онлайн.

Об этом стало известно во вторник, 3 апреля во время аппаратного совещания в Николаевском горсовете.

Олег Манушевич Так, руководитель управления транспортного комплекса Олег Манушевич отметил, что приблизительно через неделю будет официальные рекомендации транспортного управления касательно повышения тарифов на общественном транспорте.

- Пока я не буду видеть все маршрутки на экране телевизора, вопрос о принятии тарифа не поднимается, моего голоса не будет. Мой голос появится, в этом исполкоме, когда я увижу все эти вещи на экране, как простой дядя. Как будут голосовать остальные члены исполкома, я не знаю, - заявил Сенкевич.

При этом, он считает, что «тариф может быть поднят», однако остается при тех позициях с которыми шел на выборы городского головы:

- Прозрачное формирование тарифа по формуле, которая опубликована на сайте городского совета с цифрой, которая выходит в результате. Если он должен быть 10 гривен, а нам делают скидку до 5 гривен, то нужно сказать спасибо маршрутчикам, даже тем, которые выходят на маршрут не с совсем приятными маршрутками. Я поддерживаю то решение, которое было – ветирование, не подпись секретарем городского совета (Татьяной Казаковой, - ПН). Потому что подписывать непонятно что я тоже не буду, - сообщил мэр Николаева.

Напомним, что ранее николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен. Так, экспертно-общественный совет исполкома Николаевского городского совета наложили мораторий на повышение тарифа на проезд до проведения и оглашения результата исследований по пассажиропотоку.