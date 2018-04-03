На днях на Николаевской верфи компании Smart Maritime Group начали ремонт плавкрана «Darun 27» (флаг Палау). Ранее судно в составе техфлота китайской компании China Harbour Engineering Company Ltd. в качестве грейферного земснаряда участвовало в проведении дноуглубительных работ в акватории морского порта «Южный».

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, для ремонта судно завели в плавдок, который пришвартован у Северной набережной Николаевской верфи. Сейчас ведутся корпусные работы и ремонт судовых систем, также на плавучем кране произведут окрасочные работы.

Отмечается, что согласно контракту, сроки ремонта плавкрана очень жесткие и уже в апреле, после проведения комплекса необходимых работ и испытаний, «Darun 27» должен быть передан заказчику.

По словам главного строителя Николаевской верфи Павла Бурунина, сейчас здесь выполняются пять судоремонтных заказов. Также ведется подготовка к возобновлению судостроительной деятельности.

Справка

Смарт Меритайм Групп (SMG) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

Консолидированная выручка подразделений SMG в 2017 году составила 317 млн. грн.

В настоящее время зарплата в холдинге за полный отработанный месяц составляет от 8 тыс. до 26 тысяч грн. в зависимости от специальности и разряда.

SMG приглашает на свои верфи в Николаеве и Херсоне сборщиков и сварщиков, а также производит обучение по профессиям сборщик и сварщик.

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