Верховная Рада разрешила селам присоединяться к городам областного значения

Верховная Рада приняла законопроект, который разрешает общинам сел и поселков принимать решение о присоединении к городам областного значения, с которыми граничат. Такие решения могут приниматься без обязательного проведения местных выборов.

За принятие законопроекта №6466 в целом проголосовали 268 депутатов, передает «Левый берег».

В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 мая.

Как отметил в Facebook премьер Владимир Гройсман, объединение с городом предоставляет возможность использовать его разветвленные и развитые ресурсы и услуги; реализовывать совместные инфраструктурные, социальные, градостроительные проекты в интересах жителей территориальной общины; увеличивает финансовые ресурсы и возможности для привлечения инвестиций.

Принятие законопроекта позволит воспользоваться этими преимуществами около 1000 сельским и поселковым советам вокруг 150 городов, добавил премьер.

Напомним, Рада из-за правок Порошенко отклонила закон о люстрации в органах местного самоуправления