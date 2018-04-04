«Прошел достойно российский плен»: Умер освобожденный из России политзаключенный Юрий Солошенко

В среду, 4 апреля, скончался 76-летний Юрий Солошенко, который почти два года пробыл в российской тюрьме.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Причиной смерти бывшего политзаключенного Кремля стало тяжелое заболевание.

«Утром пришла смс от сына Юрия Солошенко, что сегодня умер Юрий Данилович. Он был очень светлым и прекрасным человеком. Москва отдала нам его 2 года назад только потому, что у Юрия Даниловича был рак… он боролся все это время, ему помогали семья и добрые люди», — написала Геращенко.

Эту информацию подтвердил еще один бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев, которого обменяли вместе с Солошенко.

Как известно, бывшего директора полтавского оборонного завода «Знамя» Юрия Солошенко задержали в 2014 году. 74-летнего мужчину обвинили в попытке купить секретные документы и сотрудничестве с «фашистским режимом» в Украине. В октябре 2015 года он был приговорен к шести годам колонии строгого режима.

В 2016 году Юрия Солошенко вместе с Афанасьевым обменяли на гражданку Украины Елену Глищинскую и пророссийского журналиста Валерия Диденко.