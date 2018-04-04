«Говно потечет в другую сторону?»: депутаты Николаевского горсовета не хотят вернуть ОСМД подвал, который заливает канализация

Зинаида Радзиевская и председатель ОСМД Жительница Николаева сетует на депутатов горсовета, которые не хотят вернуть подвальное помещение в собственность ОСМД, отошедшее «по ошибке» городу.

Об этом шла речь во вторник, 3 апреля, в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Николаевского городского совета.

По словам Зинаиды Радзиевской, управление коммунальной собственности горсовета за несколько дней до создания самого ОСМД забрало у него комнату в подвальном помещении по адресу: улица Образцова, 4 А, которое сейчас заливается канализацией. А после этого никто не берется помочь в решении проблемы.

- Горводоканал подключил частные дома к канализации через колодец. Там идет грибок, эти фекалии мы сами чистим. Нам затапливает не только первые этажи, но и эту комнату. Почему полиция, которая ранее там находилась, съехала… ЖЭК говорит – денег нет, к вам обращались - денег нет. ЖЭК дал нам письмо, что он не возражает, чтобы помещение передали в нашу собственность (ОСМД, - ПН), чтобы мы там делали трубы и так далее, - заявила женщина.

В частности, жительница предоставила документы, которые свидетельствуют, что на данный момент помещение было отдано на баланс ЖЭКа «Николаевдомсервис», а также то, что данная комиссия в 2016 году передавала нежилое помещение в аренду на один год ОСМД «Алмаз-1». Так же в документах значится, что на данный момент помещение находится на балансе управления полиции охраны в Николаевской области и передано в аренду Первому Николаевскому центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. А согласно закону об ОСМД, все подвалы, чердаки и другое имущество общего пользования передается в собственность гражданам вместе с приватизированными квартирами.

Депутаты, при этом, заявляли, что это - собственность города и они не в праве отдавать его.

Татьяна Дмитрова В свою очередь, начальник отдела аренды коммунального имущества Татьяна Дмитрова отметила, что управлением подготовлены документы: техпаспорт и право владения на помещение, а ОСМД «Алмаз-1» обратилось с просьбой отдать это помещение им на баланс – «просто подарить».

- На сегодня «Алмазом» захвачено это помещение, мы не можем туда попасть, ключей у нас нет. Они самовольно его вскрыли, и мы неоднократно обращались с просьбой его открыть. В аренду мы можем его сдать, - добавила Дмитрова.

Также она сообщила, что есть три варианта решения ситуации: договор аренды, договор-займ, или передача помещения в собственность ОСМД.

При этом депутаты сообщили, что в случае третьего варианта, многие последуют данному примеру и начнут требовать передачи нежилых помещений в свою собственность.

- Вы пойдите посмотрите, что там делается, там крысы бегают, там извините, г по колено, а Зинаида берет это чистит, председатель проволокой прочищает, это его работа в 70 лет? – призывала депутатов Радзиевская.

- А если это станет вашей собственностью, что это изменит? Говно потечет в другую сторону? – прокомментировал Репин.

Выслушав нарекания Радзиевской, члены комиссии попросили дать доступ ЖЭКу, чтобы они смогли провести ремонт в помещении, а также из-за отсутствия кворума попросили главу комиссии Александра Репина дать поручение ЖЭКу «Николаевдомсервис» отчитаться о проделанной работе по ремонту и перенесли рассмотрение вопроса на следующую комиссию, где и планируют принять окончательное решение.