Глава «транспортной» комиссии Евтушенко выступил за повышение тарифа в «маршрутках» – говорит, в них сейчас опасно ездить

Владимир Евтушенко Председатель «транспортной» депутатской комиссии Николаевского горсовета Владимир Евтушенко просит начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета Олега Манушевича донести до мэра Александра Сенкевича, что с вопросом повышения тарифа на проезд в маршрутных такси затягивать не стоит, так как на кону здоровье горожан.

Об этом стало известно в среду, 4 апреля в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что тариф на проезд в общественном транспорте города возможно повысить, однако отказывается подписывать какие-либо решения до того момента, пока обычные люди не смогут следить за движением транспорта в режиме онлайн.

Так, глава комиссии поинтересовался у Манушевича, осведомлен ли городской голова Николаева о проблемах в транспортной сфере, а именно о вопросе поднятия тарифа на перевозку, о техническом состоянии машин и недавних забастовках.

- Сенкевич вчера заявил, что не будет рассматривать вопрос повышения тарифа. Можно я скажу свою мысль? Вы ему докладывали о ситуации (обращается к Манушевичу, - ПН), вы как руководитель можете ему изложить эту проблему? Эта проблема – завтрашний бюджет города, это травмоопасность людей, которых возят эти разбитые «маршрутки». И вопрос здесь не в амбициях. Не в том, что Казакова сказала, или Казакова порвала (документ с рекомендациями депутатов поднять тариф в «маршрутках», - ПН), а вопрос сегодня в опасности людей. Вы нормально можете доложить, или нам снова звать его на комиссии, которые он не раз игнорировал, - заявил Евтушенко.

Олег Манушевич На что Манушевич ответил, что во время аппаратного совещания он доложил Александру Сенкевичу все проблемы, в том числе и тарифа, а также отметил, что мэр Николаева не отказывается от повышения тарифа, но не примет положительное решение, пока не будет видеть GPS-трекеры во всех маршрутных такси города.

- Вчера был проведен анализ и где-то 50% этих трекеров не работают, карточки не проплачены и все остальное. Мы стараемся, чтобы они подключили те трекеры, и потом покажем мэру те действующие маршруты, и те «маршрутки», которые у нас засветились и действуют на маршрутах, и будем выходить с предложением… но никакого отказа я не получил, - прокомментировал Манушевич.

Напомним, что ранее николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен. Экспертно-общественный совет исполкома Николаевского городского совета наложил мораторий на повышение тарифа на проезд до проведения и оглашения результата исследований по пассажиропотоку.