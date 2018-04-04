В управлении транспорта Николаева проверят «маршрутчиков» и в очередной раз намерены разрывать договора: «Это будет стимулировать»

Олег Манушевич Руководитель управления транспорта Николаевского городского совета сообщил, что в ближайшее время будут проводиться проверки перевозчиков на соблюдение условий договоров, в результате которых, с недобросовестными перевозчиками договора будут расторгнуты.

Об этом он сообщил в среду, 4 апреля в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Так, он заявил, что с завтрашнего дня будет проводиться конкурс на вакантные должности в управлении транспорта, после чего начнутся регулярные проверки перевозчиков по договорам.

- По итогу мы будем составлять акты проверки, а вы знаете, что по условиям, если договора перевозчик в течении 10 дней не будет устранять проблемы, которые мы будем выявлять в процессе проверки мы будем разрывать договора…, - сообщил Манушевич.

Владимир Садыков В свою очередь, Владимир Садыков напомнил, что перевозчики не исполняют условия договоров, в связи, с чем поинтересовался у «транспортного» руководителя, готовы ли в управлении разрывать договора.

- Условно мы готовы (к расторжению договоров с перевозчиками, – ПН). Это не приведет к тому, что мы остановим движение транспорта, это будет наоборот стимулировать (перевозчиков, - ПН) для устранения ошибок. Но, если будет невыполнение, мы будем расторгать договора. Опыт в этом есть. Мы это сделаем. Покажем и пригласим наших новых коллег. Вы (депутаты, – ПН) им зададите вопросы... Такого, что с перевозчиком разорвали договор и не знаем что с этим делать дальше – не будет, - заявил Олег Манушевич.

На уточняющий вопрос депутатов: если уже какие-то договоренности или претенденты, на возможно освободившиеся маршруты, Олег Манушевич заявил, что такой информации нет, согласовано только направление на Матвеевку, так как «были предпосылки отказа перевозчика» и на данный момент вопрос отработан с областными перевозчиками, которые «могут перекрыть этот маршрут».

При этом стоит отметить, что не смотря на предыдущие заявления в горсовете о том, что с плохими перевозчиками будут разрывать договора пока ни с одним предприятием-перевозчиком в мэрии не было таких прецедентов.

Напомним, что в Николаеве 6 марта провели внеплановую проверку предприятий-перевозчиков – проверяли водителей на конечной маршрутов №20, 29, 31, 62 и пьяных водителей и серьезных нарушений не нашли. Основанием для которой послужил водитель «маршрутки» №20, который пьяным перевозил пассажиров – нарушителя задержали 2 марта.