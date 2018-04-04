«Водяная стена» и лопнувшие рукава: в Николаеве проверили пожарную безопасность в ТЦ «МЕТРО»

В среду, 4 марта, работники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области проверили соблюдение правил пожарной безопасности в торговом центре «МЕТРО».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в ходе привычной работы ТЦ администрация поднесла к одному из датчиков дыма подожженный лист бумаги, чтобы проверить работу системы оповещения и дверей. Спустя несколько минут после задымления листа в здании центра сработала система, которая начала оповещать посетителей о пожаре на трех языках и просила покинуть помещение. В это время раздвижные автоматические двери заблокировались в открытом состоянии, чтобы все могли покинуть здание.

По словам начальника отдела нормативно-технической работы и контроля систем противопожарной защиты Управления предотвращения чрезвычайных ситуаций Александра Стадника, в ходе прошлой проверки «МЕТРО» двери центрального входа не открывались, однако сейчас они работают исправно. Также он отметил, что система и персонал отреагировали достаточно оперативно.

- Во время проверки эти двери показали, что внимание обеспечению эвакуации людей уделяется. Также во время срабатывания системы оповещения было открыто еще двое дверей, - рассказал он.

В то же время двери выхода из центра во время работы противопожарной сигнализации оставались закрытыми. Как объяснил Стадник, рядом с ними есть эвакуационные двери, поэтому это нарушением не является.

- Требованиями действующего законодательства разрешается, чтобы рядом с дверями, которые автоматически открываются, стояли такие двери. В заведении есть двое таких дверей, и как раз я смотрел - они открываются, - отметил он.

В свою очередь директор ТЦ в Николаеве Тимур Цасидзе отметил, что с персоналом постоянно проводятся инструктажи и учения, также на случай возникновения пожара у них есть «точка сбора».

- Я вам даю персональную гарантию, что в случае возникновения пожара либо каких-то экстренных ситуаций персонал достаточно компетентен, чтобы эвакуировать всех своевременно и обеспечить безопасность в первую очередь людей, - заверил он.

Во время проверки работы пожарных рукавов выяснилось, что все три из них во время запуска воды не выдержали и лопнули. По словам Цасидзе, рукава ежеквартально отдают на тестирование в сертифицированные сервисные службы, поэтому они не знают, почему так могло произойти.

- В любом случае мы естественно заменим все и я думаю, что мы даже подумаем о том, чтобы найти гидранты более высокого класса промышленного, которые используются не в помещениях, а, возможно, в пожарных машинах, - сказал Цасидзе.

С ним согласился и представитель ГСЧС Стадник, который отметил, что есть множество факторов, которые могли к этому привести.

- Этот вопрос как не ко мне, так и не к заведению. Есть много факторов. Такие, например, как производство рукавов, - объяснил он.

Также в ТЦ показали спасателям станцию пожаротушения. В ней находятся установки, вода в которые поступает из резервуара объемом около 360 кубических метров, и они обеспечивают все технические и противопожарные активности в здании.

- У нас активны две системы пожаротушения. Первая – это точечная, это датчики в служебных помещениях и зале, которые при превышении температуры до уровня около 70 градусов локально начинают тушить пожар. Также под крышей здания находятся датчики, при срабатывании которых система понимает, что это более серьезная угроза и включается вторая система, которая разделяет зал на две части и локализует пожар сплошной водяной стеной, - отметил директор ТЦ.

Также он отметил, что система оснащена двумя насосами, а воды в резервуаре хватит на то, чтобы всю площадь торгового центра погрузить под слой воды высотой около 20 сантиметров.

В завершение Стадник отметил, что пока что проверка продолжается и в случае обнаружения каких-либо нарушений, которые могут угрожать безопасности людей, управление подаст документы в соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве показали состояние пожарной безопасности в одном из самых больших ТРЦ.