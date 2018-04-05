В Вознесенске соцслужбы занялись семьей, которая пьет и живет только за «детские» выплаты

В Вознесенске соцслужбы проверили семью, которая злоупотребляет спиртным и отдала двух своих малолетних детей на воспитание бабушкам.

Об этом сообщили службе по делам детей Вознесенского городского совета.

«Мать детей не работает, единственным источником доходов семьи являются государственные социальные выплаты на детей. Двое малолетних детей проживают с бабушками в то время, пока родители прожигают жизнь и выясняют между собой отношения с драками и ругательствами. В доме грязь, беспорядок, разбитая мебель».

«Во время посещения семьи составлен акт обследования условий проживания, проведена профилактическая работа с матерью по выполнению родительских обязанностей, даны рекомендации немедленно обратиться к врачу-наркологу с целью противоалкогольного лечения. Также ей рекомендовали обратиться с заявлением в полицию о причинении ей телесных повреждений – с ее слов стало известно, что муж систематически применяет к ней физическую силу, в результате чего на ее теле образовались кровоизлияния», - сообщили в горсовете.

Семью пригласили на заседание комиссии по вопросам защиты прав ребенка при исполнительном комитете городского совета с целью определения путей преодоления семейного неблагополучия и создание условий для воспитания и проживания детей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине соцслужбы забрали двух детей у пьяных родителей.