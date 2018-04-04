«Нет оснований»: ВСП отказал главе Центрального райсуда Николаева в принятии мер в отношении подчиненных Дунаса

Высший совет правосудия отказал главе Центрального районного суда Николаева в принятии мер касательно обеспечения независимости судей и авторитета правосудия в связи с вмешательством в деятельность суда со стороны должностных лиц прокуратуры Николаевской области.

Об этом говорится в решении Высшего совета правосудия от 1 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что глава Центрального районного суда города Николаева Галина Подзигун направила в адрес председателя Высшего совета правосудия, председателя Совета судей Украины, Генерального прокурора Украины сообщение о вмешательстве сотрудников прокуратуры Николаевской области в деятельность суда.

Также напомним, что Центральный районный суд обвинил сотрудников прокуратуры и полиции во вмешательстве в работу их учреждения. Как отметил судья Центрального райсуда Владимир Алейников, сотрудники прокуратуры Николаевской области, следственного управления Главного управления Нацполиции области и специалист Николаевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД вошли в здание суда под поводом проверки его работы.

В решении Высшего совета правосудия отмечается, что 25 сентября и 23 октября 2017 года были получены сообщения Галины Подзигун, в которых говорилось о попытке вмешательства в деятельность суда со стороны сотрудников прокуратуры.

«В сообщениях глава Центрального районного суда города Николаева Подзигун Г.В. утверждает об очевидном превышении служебными лицами прокуратуры Николаевской области своих служебных полномочий и откровенное пренебрежение ими статусом судебной власти, в связи с чем выразила просьбу принять меры касательно прекращения вмешательства служебных лиц прокуратуры Николаевской области в деятельность судей Центрального и Заводского районного суда города Николаева», – говорится в сообщении ВСП.

Однако в ВСП пришли к выводу, что из сообщений судьи не усматриваются признаки вмешательства в работу вышеуказанных судов, в связи с чем отсутствуют основания для принятия каких-либо мер в отношении прокуратуры.

Напомним, ранее по факту вынесения следственным судьей Центрального районного суда Екатерины Лагоды заведомо неправосудного решения прокуратура Николаевской области открыла уголовное производство по ч.1 ст.375 Уголовного кодекса Украины («Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления»). Решение судьи было связано с арестом денежных средств руководителя кредитного союза «Флагман» подсудимой Натальи Копецкой. Екатерина Лагода отказалась наложить арест.

После обнародования информации об открытии производства, Центральный районный суд публично уличил прокуратуру во лжи и давлении.

В итоге следователь прокуратуры Николаевской области принял решение о закрытии уголовного производства, так как не нашел состава преступления.