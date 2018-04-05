Николаевцев приглашают принять участие в забеге во Всемирный день здоровья

В Николаеве 7 апреля на Соборной площади и улице Адмиральской по случаю Всемирного дня здоровья состоится ряд спортивных мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Мероприятия начнутся с 10:00, среди них соревнования по кроссфиту и забег на 3300 метров.

Для участия в спортивных соревнованиях все желающие должны зарегистрироваться. Это можно сделать непосредственно перед началом соревнований (регистрация открывается с 9:30). Для участия в забеге на 3300 метров необходимо регистрироваться онлайн по ссылке.

Кроме того, каждый желающий сможет получить консультации по вопросам здоровья (проверить давление, пройти флюорографию и т.д.) и освоить оказание первой медицинской помощи. Специалисты расскажут об особенностях медицинской реформы, проконсультируют по вопросам семейной медицины и заключения декларации с врачом.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские юниорки стали чемпионками Украины по велоспорту.