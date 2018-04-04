Николаевские врачи благодаря неравнодушным донорам спасли многодетную мать и ее новорожденную дочь

Врачи Николаевщины спасли 25-летнюю многодетную мать и ее новорожденную дочь, которая 14 марта поступила в акушерско-гинекологическое отделение областной клинической больницы. Это уже пятая ее беременность, на этот раз осложненная сопутствующими болезнями.

Об этом сообщает пресс-служба управление здравоохранения Николаевской ОГА.

Так жительница Березанского района поступила по «скорой» на 36-й недели беременности, и до 20 марта находилась в реанимации, где под постоянным контролем проходила тщательное обследование, получала необходимую терапию.

Стоит отметить, что женщина не состояла на учете по поводу беременности и на момент родов у роженицы резко упал уровень тромбоцитов и лейкоцитов. Однако, согласно медицинским показаниям проведение кесарева сечения было невозможным.

«Хорошо сработало взаимодействие между областными специалистами и учреждениями здравоохранения области. И мы очень благодарны областной станции переливания крови, которые в ургентном порядке откликнулись на нашу просьбу о помощи, предоставив необходимые три дозы тромбоцитов», - рассказывает заведующий акушерско-гинекологическим отделением Алла Шапошникова.

Специалисты быстро нашли донора, который прошел все необходимое обследование для сдачи крови.

«Я хочу поблагодарить всех доноров, которые приходят на станцию ​​переливания крови и сдают столь необходимую кровь. Благодаря этим неравнодушным людям нам удалось спасти две жизни - женщины и ее малыша», - отметил и.о. главного врача областной станции переливания крови Валерий Чиняков.

Несмотря на все сложности, врачи спасли жизнь женщины, и уже 30 марта она успешно родила маленькую девочку, вес которой при рождении составил 2 килограмма 300 грамм, а рост - 48 сантиметров. Врачи оценили ее состояние по шкале Апгара в 7-8 баллов.

Уже в понедельник, 2 апреля, младенца перевели в областную детскую клиническую больницу в педиатрическое отделение для новорожденных и недоношенных детей.

Со слов заведующего отделением Натальи Мартьяновой, состояние ребенка на сегодняшний стабильное. Ребенок самостоятельно принимает пищу и по всем основным параметрам соответствует нормам развития в неонатальном периоде в соответствии с возрастом.

Сама роженица пока остается в областной клинической больнице под контролем. И как только ее состояние здоровья будет окончательно стабилизировано, женщину переведут в профильное отделение или лечебное учреждение для оказания дальнейшей медицинской помощи в соответствии с имеющимися сопутствующими заболеваниями.

Напомним, что в Николаеве медики спасли 52-летнюю женщину, у которой после операции диагностировали тромбоэмболию легочной артерии.