Офицеру Южной Военно-морской базы Вооруженных сил Украины необходима финансовая помощь в борьбе с онкозаболеванием

Офицеру Южной Военно-Морской базы ВМС Вооруженных сил Украины капитану 3-го ранга Александру Гомолю требуется финансовая помощь для лечения онкозаболевания.

Об этом на своей странице в Facebook написала Ольга Малярчук.

В недавнем времени медики диагностировали Александр Гомаль рак. Офицер проходит лечение в Николаевском областном онкологическом диспансере, однако для необходимых 12 курсов химиотерапии требуется 120 тысяч гривен. Кроме того необходимо еще 60 тысяч гривен для прохождения реабилитации, а также дальнейшнего обследования.

«Семья не имеет возможности самостоятельно оплатить лечение, просим всех неравнодушных помочь офицеру в этой сложной ситуации», - пишет Ольга.

Реквизиты для оказания помощи:

Приват Банк: 5168 7573 6132 9065 - Гомоль Людмила Петровна.

Контактное лицо: жена Гомоль Людмила Петровна, моб. 0990454779.