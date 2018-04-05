Король на сером осле

#shortik Как обычно, все события вымышлены, совпадения с реальными людьми случайны

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Толпа ликовала. Изгнанный полгода назад Король возвращался в город Страданий из пустыни Забвения. Он неспеша въезжал в главные городские ворота на своем верном белом коне и чувство дежавю его не покидало. Все те же ворота, только более обшарпанные ветрами и песчаными бурями, все та же грунтовая дорога, на которой после зимы почему-то постоянно появлялись ямы. Все те же дома, у которых его подданные продавали свои поделки в надежде выручить немного денег на новые одежды и еду. Точно так же он заезжал, когда получил ключи от города несколько лет назад.

И все тот же серый осел, замаскированный под белого коня. И если в первый раз приближенные к королю не заметили, что из-под белой накидки пробивался серый куцый хвост, а вместо головы была неуклюже приделана голова коня из папье-маше, то в этот раз это уже было более явно.

У королевского дворца выстроились его новые-старые сторонники. Среди них были и те, кто плевал Королю вслед, когда он, изгнанный, покидал город…

Спустя час все они сидели за одним столом с Королем, присягали ему в верности. Хотя, по сути, место им было на виселице, которая за время правления Короля покосилась и шаталась от даже самого небольшого ветра. На ней уже давно никто не висел. И именно у этой виселицы он перед тем, как покинуть город, обещал, что добьётся справедливости, что потекут реки крови, полетят головы, а повешенные будут висеть целый год в напоминание тем, кто замыслит его еще раз изгнать. Выбежавший с улыбкой на лице плотник, который заранее заготовил свежие доски и гвозди, чтобы усилить конструкцию, расстроенный плелся обратно к себе в плотницкую.

– Милосердие – лучшая из добродетелей. Я всех прощаю. Слышите? Я всех вас прощаю! Наша с вами задача – это сделать жизнь страдальцев лучше, – заявил Король.

Оставшиеся ему действительно верные соратники негодовали. Но Король и слушать их не хотел.

– В прошлый раз я играл по неправильному сценарию. Сейчас я сделал выводы, у меня новый сценарий. Я их переиграю, – отрезал Король и указал им на дверь, за которой с самого утра толпились все, кому не лень. И ему не лень было с ними встречаться.

Когда стемнело, в окнах королевского рабочего зала было темно. Непривычно темно… А тем временем во дворце только усилились разговоры о том, как изгнать Короля обратно.