Таможенники передали приюту в Николаеве для пожилых граждан и инвалидов универсальные средства передвижения

В четверг, 5 апреля Николаевская таможня передала городскому приюту для граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями имущество, перешедшее в доход государства.

Об этом сообщает Николаевская таможня ГФС.

Так, в собственность приюта передали универсальную инвалидную коляску и две пары инвалидных ходунков. Помимо этого, сообщается что в приюте почти 50% имеют проблемы с передвижением и руководство надеется, что средства передвижения будут полезны гражданам.

«Обитатели приюта - совсем рядом с нами. Они нуждаются в простых вещей - теплого удобной одежды, обуви, медикаментов. И если у вас возникнет желание помочь, то это очень просто - можно просто позвонить директору Власову Владимиру Яковлевичу (44-87-72) и предложить помощь. Делайте добрые дела!» - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее неизвестный меценат подарил ожоговому отделению николаевской горбольницы №3 в «Дубках» оборудование за 143 тысячи гривен.