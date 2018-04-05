В Николаеве накануне поминальных дней на кладбищах проводят массовую уборку и ремонтируют дороги

В Николаеве перед поминальными днями проводят уборку мест захоронений и ремонтируют к ним дорогу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк.

«В преддверии светлого праздника Пасхи и Поминальных дней городские кладбища приводятся в порядок. Управление ЖКХ производит ремонт дорог на Мешковском кладбище. Работы выполняет ООО «Николаевавтодор». Также производится грейдерование грунтовых дорог и очистка обочин. Администрация Ингульского района осуществила установку остановочного навеса. КП «Николаевская ритуальная служба» осуществляет уборку территорий от мусора силами своего персонала и сотрудников клининговой компании «Универсальный уборщик». КП «Дорога» ежегодно предоставляет свою технику, – написал Михаил Трофанюк.

Напомним, что в Николаеве в поминальные дни пожилых людей к дальним могилам на Матвеевском кладбище будет подвозить отдельный транспорт.