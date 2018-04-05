В Николаеве при проверке ТЦ «КИТ» не запустились системы пожарной безопасности

В четверг, 5 апреля, сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области проверили работу автоматических систем противопожарной защиты торгово-развлекательного центра «КИТ».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам главного инженера ТЦ Сергея Чигринского, система пожарной безопасности в здании состоит из автоматического оповещения о пожаре - дымные датчики при появлении дыма срабатывают и подается сигнал тревоги, сопровождающийся голосовым оповещением, и спринклерной системы автоматического пожаротушения.

- Полностью по всему зданию сделана разводка, система пожаротушения под давлением, на техническом этаже находится импульсный бак под давлением 4 атмосферы, то есть система постоянно находится под давлением и в рабочем состоянии. При срабатывании одного из спринклеров, в зависимости от температуры, автоматически идет распыление воды в радиусе 10 метров и, в случае падения давления в баке, у нас включается автоматически пожарный насос. Из пожарного резервуара ёмкостью 10 тонн постоянно подается вода, - рассказал он.

Также инженер отметил, что в здании есть три эвакуационных выхода, а все системы постоянно проверяются фирмой, которая их обслуживает.

- Выходы эти не задымляемые, потому что на каждом из них оборудованы противодымные клапаны и на верху на крыше стоят вентиляторы, - отметил Чигринский.

Сергей Чигринский

В ходе проверки один из сотрудников поджег сигарету и поднес ее к датчику дыма. В здании сработала система оповещения и из динамиков людям сообщили, что его нужно покинуть. Однако система дымоудаления, которая установлена возле эвакуационных выходов, не включилась ни на одном из проверенных этажей. Также её не удалось включить и в ручном режиме.

Проверка пожарных рукавов показала, что они исправны, также спасатели проверили наличие огнетушителей и расположение эвакуационных выходов. Администрация продемонстрировала пожарную штору, которая отделяет один этаж от других и заверила, что такие имеются на каждом из них.

Отметим, что часть окон в здании не открывается, а некоторые эвакуационные выходы не удастся найти человеку, который не знает плана здания, так как в залах, которые удалось увидеть, нет указателей. Более того, при повторной проверке системы оповещения, выяснилось, что на двух этажах она не работает - после нажатия кнопки не включалось голосовое оповещение. Также в ходе проверки не заработал импульсный бак.

В свою очередь начальник отдела нормативно-технической работы и контроля систем противопожарной защиты Управления предотвращения чрезвычайных ситуаций Александр Стадник рассказал, что они проверили сработку автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, оповещения и системы дымоудаления.

- Во время проверки установлено, что автоматическая пожарная сигнализация сработала и запустила систему оповещения. Вместе с тем, во время проверки систем удаления продуктов горения, данная система работает не в автоматическом режиме, насосы вентиляторов так и не удалось запустить и я надеюсь, что администрация данного заведения быстро отреагирует на ситуацию и в кратчайшие сроки устранит эти нарушения, - подчеркнул он.

Также он отметил, что в ходе дальнейшей проверки они осуществят обход каждого из помещений и все результаты опишут в соответствующем акте.

Сам директор ТЦ Александр Стадниченко рассказал, что год назад, когда они приобрели это здание, бывший владелец не передал им никаких документов, поэтому они в первую очередь восстанавливали документацию.

- После этого мы занялись зданием снаружи. Мы его утепляем, чтобы оно было энергосберегающим, мы меняем сейчас инженерные системы, здесь не работает система кондиционирования, мы ее меняем, меняем проводку всю на более новую, чтобы это не было пожароопасно, - рассказал он.

Также Стадниченко заверил, что они устранят недостатки в системе пожарной безопасности.

- У нас заключен договор с компанией, которая обслуживает пожарную систему, ежемесячно мы за это оплачиваем. Но сегодня в ходе проверки мы увидели, что недостатков все-таки довольно много. И будем добиваться того, чтобы компания, которая обслуживает всю противопожарную безопасность, довела ее до уровня, который будет соответствовать абсолютной безопасности, - отметил директор.

Напомним, что ранее в Николаеве показали состояние пожарной безопасности в ТРЦ «City Center» и в ТЦ «МЕТРО».