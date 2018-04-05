В Николаеве хотят построить центр реабилитации молодежи – 9 миллионов даст городская казна, помочь деньгами обещают США

В Николаеве планируют построить Центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Строительство центра 5 апреля обговорили заместитель городского головы Юрий Андриенко с делегацией посольства США в Украине – инженером командования строительства ВМФ США Хосе Эрнандесом и координатором программ гуманитарной помощи отдела оборонного сотрудничества посольства Людмилой Кириленко.

Центр планируется разместить по улице Спасской, 80. Финансировать работы будут за счет средств городского бюджета – 9 миллионов гривен и денег, выделенных правительством США. Американская сторона сама выбрала здание для размещения центра, но по утверждению проектантов оно является аварийным и восстановлению не подлежит. Поэтому его необходимо снести и на том месте возвести новую конструкцию, которая бы отвечала всем существующим требованиям.

- Мы продвинулись в вопросе определения земельного участка под центр. Вопрос прошел первый этап решения, земельно-градостроительная комиссия городского совета полностью поддержала выделение земельного участка, необходимого для реализации такого проекта, - сказал Андриенко.

В бюджете города для размещения центра предусмотрены упомянутые 9 миллионов, также в казне Николаева есть деньги и на проектные работы (конкретная сумма не названа). Также пока не ясно, сколько денег на проект выделит США.

Хосе Эрнандес отметил, что посольство США готово участвовать в софинансировании проекта, деньги на проведение работ уже предусмотрены, необходимо, чтобы украинская сторона подготовила проектно-сметную документацию и определила долю участия сторон.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева вместо жилого дома незаконно построили стоянку и заправку.