Саакашвили заявил, что Генпрокурору Луценко аннулировали американскую визу

Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко отменили американскую визу и сняли его с самолета KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер «Движения новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили со ссылкой на источники, близкие к американской администрации.

«Он (Юрий Луценко, – прим.) в очередной раз соврал о том, что он просто был в Голландии по каким-то делам (да и какие дела у него могут быть в Голландии)», – пишет Саакашвили.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Генпрокурор Луценко не смог вылететь 27 марта из Амстердама в Нью-Йорк. По данным источника издания «Страна», Луценко не дали сесть в самолет якобы из-за аннулированной американской визы. Также источник в силовых структурах Украины рассказал, что Луценко направлялся на встречу с лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром.

Однако сам Луценко информацию об аннулированной американской визе опроверг в Facebook под постом внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова.

«Клиника – об отмененной визе», – написал генпрокурор.

«Вам уже давно сказано: у меня есть американская виза. Для успокоения – и британская, и европейская, и китайская. И, кстати, в аэропорту ЕС не проверяют визу страны, куда направляется пассажир», – добавил он.

Кроме того, по словам Саакашвили, иммиграционная служба США забрала грин-карту у народного депутата Украины Александра Грановского, дети которого имеют американские паспорта.

Напомним, что Юрий Луценко не явился на Глобальный форум по возврату активов, который проходил с 4 по 6 декабря 2017 года в Вашингтоне, и заявил о своем отсутствии «в последние минуты» перед началом форума. Вместо себя Луценко отправил своего заместителя Евгения Енина, который не успел вовремя явиться на данном форуме. В связи с этим на официальном открытии Украину представлял посол Украины в США Валерий Чалый.