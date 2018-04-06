МВД готовится запустить в Украине службу экстренной помощи «112»

Министерство внутренних дел готовится запустить в Украине службу экстренной помощи «112».

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба МВД.

«112 – это общеевропейская часть службы экстренной помощи, которая работает по единому номеру. Этот проект не иллюзорен: он становится действенным, и сейчас мы готовимся к тому, чтобы в ближайшее время его запустить», — рассказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Она отметила, что создание службы требует комплексного похода и консолидации коммунальных служб, Минздрава, Нацполиции и службы чрезвычайных ситуаций.

«Это очень амбициозный проект. Мы должны не только развивать систему приема экстренных вызовов, но и оказывать психологическую и консультационную помощь. Для этого нам нужна развитая техническая база, материальное оснащение и навыки тех сотрудников, которые будут предоставлять консультации и реагировать на эти вызовы», — подчеркнула Ковальчук.

По ее словам, раньше за создание службы «112» отвечала ГСЧС, а сегодня процессом занимается МВД.

Напомним, в Украине создадут горячую линию для предотвращения самоубийств.