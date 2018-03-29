Часовня на Кинбурне уже освящена!

Недавно я писал о том, что каплиця (или часовня, если говорить по-русски) на Кинбурнской косе, сооружением которой я занимался, уже построена, здесь установлен купол с православным крестом, и вскоре она будет освящена. И вот, наконец, это славное событие свершилось!

Накануне освящения нашей капличкі я отмечал свой день рождения. На мой праздник собралось много друзей, гостей со всех уголков Украины. Были среди них и священнослужители, которые уже на следующий день освятили нашу каплицю Святого Николая.

Почему именно Святого Николая? Как известно, это один из святых, наиболее почитаемых в православии, в его честь назван наш город Николаев. Святой Николай считается покровителем мореплавателей и всех путешественников. А Кинбурнская коса с трех сторон омывается водами моря и лимана, ее жители издревле занимаются рыболовством, каждый день выходят в море. Да и путешественников здесь с каждым летом все больше: в курортный сезон люди с большим удовольствием едут отдыхать на Кинбурн.

Я, как и другие православные, почитаю Святого Николая. В свое время я был инициатором проекта установки скульптуры Святого Николая в центре города — в Каштановом сквере на теперешней улице Соборной. Кроме того, я выступил в роли мецената, финансово поддержавшего изготовление и установку памятника. Подтверждением тому является благодарственная надпись, высеченная на плите у основания постамента Святого Николая, где в числе фамилий благотворителей указана и моя.

Но вернемся к нашей кинбурнской капличке.

Когда в день освящения мы переправлялись на косу, разыгрался страшный шторм, скорость ветра превышала двадцать метров в секунду. Наше судно кидало из стороны в сторону, подчас оно полностью зарывалось носом в волну, внутренние помещения были залиты водой. Но, несмотря на шторм и ветер, мы вместе с гостями, священником и певчими благополучно переправились на Кинбурн.

В торжественной обстановке капличка Святого Николая была освящена в соответствии со всеми канонами православной церкви. Активное участие в этом прекрасном мероприятии принял отец Варлам, за что ему большое спасибо. И прихожане Кинбурнской косы, и приезжие гости, знавшие историю строительства этого сооружения, были поражены тем, что капличку смогли построить в столь сжатые сроки.

Напомню, что предварительное освящение места, где находится каплиця, было совершено в присутствии представителей средств массовой информации еще в прошлом году при установке здесь закладного камня.

Иконы, размещенные внутри, мне присылали друзья со всех уголков Украины. Сегодня часто говорят о разъединении страны, о том, что она раздираема противоречиями, в том числе и региональными проблемами. А вот такие богоугодные дела, как строительство и освящение нашего маленького храма, страну наоборот только объединяют.

Вот, смотрите, кумовья привезли мне икону из Закарпатья. Друзья из Западной Украины выполняли здесь строительные работы, монтаж купола и креста. Приехали близкие друзья из Киева, которые также привезли уникальные иконы. Знакомые прислали иконы из Харькова, Кривого Рога. Разумеется, есть здесь и иконы из Николаева.

Одним словом, в сооружении и освящении капличкі участвовала вся Украина. Богоугодное дело объединило людей. Именно так и нужно объединять Украину. Было бы таких капличек побольше, было бы больше оснований говорить о единой и соборной Украине, о единстве православной церкви!

Мы открыли свою капличку Святого Николая для людей, во имя всех тех, кто искренне верует в Бога. Она открыта для всех желающих.

Я поздравляю всех жителей Николаева и всех кинбурян с тем, что мы сделали совместными усилиями. И да хранит всех нас Господь!