Нардеп-николаевец Ильюк требует проверить на безопасность высоковольтный кабель, зарытый в землю при реконструкции ДК «Молодежный»

При реконструкции Дворца культуры «Молодежный», по проспекту Богоявленский проложили высоковольтный кабель, вблизи от стен жилых домов и магазинов, который присыпали землей.

Об это на своей странице в Facebook сообщил Виктор Гудзон.

«По Чайковского кабель проходит на глубине 1-го и менее метра под землёй на расстоянии 1 - 1,5 метра от стен жилых домов и магазинов, возле ограждений детского сада №65, «Малыш» и Школы № 28. А по Театральной по парку за «Юностью», в непосредственной близости от детской площадки аттракционов. Мощность кабеля - 6 тысяч вольт. Кабель положили просто на землю. И зарыли. Лопатами. Как садовый шланг. Никакой его защиты или обрамления не было сделано. Его даже не зарыли нормально", - говориться в сообщении.

В свою очередь, народный депутат, Артем Ильюк обратился к генеральному директору ПАТ «Николаевоблэнерго» Олегу Сиваку с просьбой немедленно проверить на безопасность укладку электрокабеля возле ДК.

«Прочитав новости николаевских СМИ о том, что возле ДК «Молодежный» очень небезопасным способом пытаются спрятать высоковольтный кабель, я обратился к генеральному директору ПАТ «Николаевоблэнерго» Олегу Сиваку с просьбой разобраться в этой ситуации путем проверки и взять ее на контроль. Ничего не стоит тех жизней, которые могут оборваться из-за халатного отношения к работе, – отметил Артем Ильюк.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский ДК «Молодежный» собираются отреставрировать за 90 миллионов гривен до 2020 года.