Крупнейший аэропорт Румынии перестал принимать большие самолеты из-за ям на взлетно-посадочной полосе

Крупнейший муждународный аэропорт Румынии в Бухаресте перестал принимать большие самолеты из-за ям на взлетно-посадочной полосе.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Предварительно ремонтные работы продлятся до 1 июня. Запрет распространяется на все самолеты, размеры которых больше Boeing-757 и Airbus А300.

Отмечается, что взлетно-посадочная полоса повредилась после инцидента 30 марта. Тогда пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al при взлете сорвал куски дорожного покрытия.

На значительные повреждения обратила внимание общественная организация Pro-Infrastructua. Там заявили, что такие повреждения асфальта могут влиять на безопасность полетов.

Напомним, ранее глава Мининфраструктуры Омелян заявил, что полноценное функционирование аэропорта Николаева является приоритетным на 2018 год.