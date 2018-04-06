Крупнейший аэропорт Румынии перестал принимать большие самолеты из-за ям на взлетно-посадочной полосе

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Крупнейший муждународный аэропорт Румынии в Бухаресте перестал принимать большие самолеты из-за ям на взлетно-посадочной полосе.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Предварительно ремонтные работы продлятся до 1 июня. Запрет распространяется  на все самолеты, размеры которых больше Boeing-757 и Airbus А300.

Отмечается, что взлетно-посадочная полоса повредилась после инцидента 30 марта. Тогда пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al при взлете сорвал куски дорожного покрытия.

На значительные повреждения обратила внимание общественная организация Pro-Infrastructua. Там заявили, что такие повреждения асфальта могут влиять на безопасность полетов.

Напомним, ранее глава Мининфраструктуры Омелян заявил, что полноценное функционирование аэропорта Николаева является приоритетным на 2018 год.

Роман Свиридов

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русскийобщество