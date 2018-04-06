Каждый буратино мнит себя адвокатом

Высоким статусом адвоката и уровнем доверия общества к адвокатуре зачастую пользуются разнообразные «деревянные» персонажи. Полицейские и журналисты часто слышат от хамящей босоты – а я адвокат! Громко зазвучит заголовок о потасовке любой невежественной босячни, если приукрасить их статусом адвоката. Очередная заметка на одном из сайтов с заголовком не соответствующем действительности: «два адвоката устроили перестрелку на автостоянке в Николаеве. Оба ранены». И далее: «…оба участника инцидента оказались практикующими Николаевскими адвокатами».

Почему для красоты слога издания не наделяют таких персонажей статусом маляров? Как бы зазвучало - два маляра устроили перестрелку в Николаеве!

Стать практикующим адвокатом просто. Сперва необходимо учиться 5-6 лет на юридическом факультете ВУЗа, сдать экзамены и получить диплом специалиста. Затем 2 года отработать в сфере права, овладеть украинским языком. Пройти проверку для допуска к экзаменам и успешно сдать квалификационные экзамены. Пройти полугодовую стажировку. Сложить присягу. Получить свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью. Подать информацию для включения в Единый реестр адвокатов Украины. Соблюдать правила адвокатской этики, для того, что бы действие свидетельства не приостановили. Научиться искусству переговоров, судебных дебатов, медиации, поведению в судебных заседаниях. Иметь права, обязанности и ответственность предусмотренные Кодексами и законами Украины. Ну и совсем уж пустяк – наработать авторитет и получить доверие клиентов, что бы быть практикующим адвокатом.

Но зачастую, по мнению журналистов можно слегка сократить этот путь, просто выкрикнув журналисту или полицейскому – «а я адвокат». Это и будет единым доказательством принадлежности к профессии. Это и будет помещено в кричащий заголовок.

Адвокат в Украине не может существовать сам по себе в профессии, в отличии от представителей большинства специальностей. Адвокатура Украины объеденяет всех без исключения действующих адвокатов. Органом адвокатского самоуправления согласно Закона Украины «Про адвокатуру и адвокатскую деятельность» является Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ), в областях представленная Радой адвокатов области. Информация о каждом адвокате вносится НААУ в Единый реестр адвокатов Украины, все без исключения адвокаты Украины обязаны исполнять решения адвокатского самоуправления.

Если некий человек называет себя адвокатом, но при этом информации о нем нет в реестре http://erau.unba.org.ua, значит он обманщик. А если вы поверили такому человеку, то вы простофиля. Не будьте простофилями! Проверяйте информацию!