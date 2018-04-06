В Николаеве спасателей не допустили к проверке «Эльдорадо», «Велмарта» и «33 квадратных метра» - они вызвали опергруппу

В пятницу, 6 апреля, сотрудникам Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области пришлось вызывать следственную оперативную группу на два объекта, которые они хотели проверить.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, спасатели пришли с внеплановой проверкой в торговую сеть «33м2», однако выяснилось, что руководства нет на месте, а без него сотрудники ГСЧС не могут осматривать помещение. По словам инспектора Ингульского райотдела в Николаеве ГУ ГСЧС майора Максима Коваленко, объекты принадлежащие херсонской фирме ООО «Новострой-Люкс» они не могут проверить уже несколько лет.

- Уже несколько лет подряд мы не можем провести плановые и внеплановые проверки, в связи с отсутствием руководителя субъекта хозяйствования или уполномоченного им лица. Это может говорить о наличии нарушений в сфере техногенной и пожарной безопасности, - рассказал он.

Сотрудникам службы пришлось вызвать на место следственную оперативную группу Ингульского отдела полиции, чтобы зафиксировать факт недопуска к проверке.

Отметим, что в здании журналисты заметили, что некоторые аварийные выходы закрыты, а в части пожарных шкафов отсутствуют ключи, их открывающие.

Аналогичная ситуация возникла и в здании, в котором находятся гипермаркет «Велмарт» и торговая сеть «Эльдорадо», которые также принадлежат ООО «Новострой-Люкс». Полицейские также составили акт о не допуске к проверке спасателей.

Отметим, что в «Эльдорадо» ряд датчиков дыма крепятся вместе с защитной красной крышкой, которая не даст ему сработать в случае задымления в помещении. Также на одном из эвакуационных выходов висит замок и отсутствует дверная ручка.

В ГУ ГСЧС в Николаевской области отметили, что заранее предупреждали директора ООО «Новострой-Люкс» о проверке, однако на объектах он так и не появился.

«Несмотря на заблаговременное уведомление субъекта хозяйствования о проверке, провести ее «традиционно», как в последние годы, не удалось из-за препятствования действиям должностных лиц, а именно: необеспечение присутствия руководителя или уполномоченного лица на объекте проверки. Администрация заведений сообщила, что в телефонном режиме оповестила руководство общества о визите инспекторов к их учреждениям в установленные сроки, однако реакции никакой не последовало», - сообщают в службе.

Напомним, что ранее в Николаеве показали состояние пожарной безопасности в ТРЦ «City Center» и в ТЦ «МЕТРО». А во время проверки ТЦ «КИТ» не запустились системы пожарной безопасности.