Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Николаева от должности и назначил в отношении него служебную проверку

Андрей Палько Директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета Андрея Палько отстранили от занимаемой должности и назначили в отношении него служебную проверку. Соответствующие распоряжения уже подписаны Николаевским городским головой Александром Сенкевичем.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в городском совете.

Распоряжения мэр Сенкевич подписал в пятницу, 6 апреля.

Стоит отметить, что накануне мэр Александр Сенкевич в эфире телеканала «НИС ТВ» заявил, что не доволен результатами работы департамента ЖКХ и намерен принимать управленческие решения.

- По Департаменту ЖКХ, если я буду рассказывать, что это эффективная структура, люди кинут тапок в телевизор. Есть претензии по прошлому году, где не выполнились обещания. Есть огромное количество вопросов, а я уверен, что не получу на них адекватные ответы, потому я буду принимать управленческие решения.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен был задержан Игорь Копейка и еще четыре человека. Сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.



16 января у Палько провели обыски по месту жительства и в рабочем кабинете. Сам Палько назвал это устрашающей акцией.