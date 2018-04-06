В Николаеве в Малую Корениху снова можно добраться на теплоходе

В Николаеве 6 апреля между Каботажным молом и Малой Коренихой начал ходить рейсовый теплоход.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Теплоход пустили в первый день весенней навигации, он на свой борт может взять 265 пассажиров и будет предоставлять свои услуги 7 дней в неделю.

«Согласно расписанию, теплоход от остановки «Каботажный мол» будет отходить с понедельника по пятницу в 6:00, 9:00, 18:00, а в субботу и воскресенье – в 9:00 и 18:00. Из Малой Коренихи теплоход будет отправляться в 6:30, 9:30, 18:30 в будние дни, в 9:30 и 18:30 – в выходные. Для льготников проезд на нем будет бесплатным – его стоимость компенсируют за счет средств городского бюджета. Для остальных пассажиров проезд составит 10 гривен», - сообщили в мэрии.

Напомним, что ранее жители Малой Коренихи жаловались на постоянные перебои в рейсах маршрутных такси, которые связывают этот микрорайон с Николаевом. Перевозки на маршрутных такси обслуживает фирма «Алан-Техно», принадлежащая члену исполнительного комитета Николаевского горсовета Инге Шаповаловой.