Николаевские спасатели на период празднования Пасхи перешли на усиленный режим службы

В Николаевской области на период празднования Пасхи спасатели перешли на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации превели в повышенную готовность спасательную, пожарную, инженерную и специальную технику, средства для выполнения спасательных мероприятий. Круглосуточно на дежурстве в подразделениях находится 215 человек личного состава и 91 единица техники, еще 191 человек и 78 единиц техники будут находиться в резерве», - отмечено в сообщении.

В культовых сооружениях будут дежурить 65 сотрудников инженерно-инспекторского состава и представителей аппарата Главного управления. Другие объекты будут контролироваться силами 27 мобильно-оперативных групп. 6 апреля проведен инструктаж личного состава, который будет привлекаться к дежурству в религиозных заведениях.

- Предварительно все подразделения главного управления провели совместные учения и инструктажи со священнослужителями в случае возникновения пожара в храме, что в свою очередь дает надежду на то, что если и произойдет огневой случай – последствия будут минимальны, - сказал начальник главного управления Максим Грицаенко.

Напомним, что ранее спасатели призвали николаевцев быть осторожными и не допустить пожаров на Пасху.