Николаевские летчики показали, как проходит учения их специальный батальон охраны

В николаевской 299-й бригаде тактической авиации прошли учения подразделения, которое специально предназначено для охраны и обороны воинской части.

Об этом сообщается на странице 299-й бригады в «Facebook».

«Крымские события марта 2014 года у многих гражданских могли создать впечатление, будто сама по себе часть Воздушных сил совершенно беззащитна. На самом деле это совершенно не соответствует действительности! Каждая часть Воздушных сил имеет в своем составе подразделение, специально предназначенное для ее охраны и обороны. Поэтому дело в обученности и решимости командования и личного состава действовать так, как того требует закон, присяга и уставы Вооруженных сил».

«Батальон охраны 299-й бригады тактической авиации всегда готов должным образом дать отпор любой угрозе. Для чего личный состав батальона учится и тренируется не менее напряженно, чем главная ударная сила нашей бригады – ее летный состав», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские летчики задействовали в учениях штурмовики.