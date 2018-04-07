В николаевской ячейке Федерации кикбоксинга заявили, что спортсмены не хотят покидать ее ряды

В николаевской ячейке Федерации кикбоксинга Украины «ВАКО» заявили, что информация о желании ведущих бойцов выйти из Федерации из-за злоупотреблений ее президента, не соответствует действительности.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ» от Федерации.

Напомним, ранее адвокат юридической фирмы «Курчин и партнеры» Сергей Курчин, который представляет интересы спортсменов, заявил, что ведущие бойцы хотят выйти из федерации кикбоксинга «ВАКО», так как они возмущены злоупотреблениями ее президента Ольги Павленко.

В письме указано, что после данной публикации 26 марта в николаевской ячейке состоялось собрание ведущих тренеров и спортсменов при участии членов Дисциплинарного комитета, вице-президентов Федерации кикбоксинга Украины Олега Баркова и Сергея Овсепяна, а также представителей управления спорта города Николаева.