Мэрия Николаева с 10 апреля начнет прием новых проектов, которые реализуют за счет общественного бюджета

В рамках реализации общественного бюджета Николаева с 10 апреля начнется прием проектов, реализация которых будет происходить за счет средств городского бюджета в 2019 году.

Об этом сообщили в департаменте экономического развития Николаевского городского совета.

Если у горожан есть идеи улучшения общественного пространства или решения социально-значимых вопросов, они могут подать заполненную аппликационную форму проекта до 24 мая. Проект подается:

- в бумажном виде по адресу улица Адмиральская, 20, Николаев, 54001, с пометкой на конверте «Общественный бюджет города Николаева», по почте или лично в отдел по работе с обращениями граждан департамента обеспечения деятельности исполнительных органов Николаевского городского совета в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00;

- по электронной почте в виде сканированного оригинала документов по адресу: depeconom@mkrada.gov.ua с пометкой «Общественный бюджет города Николаева» с обязательным предоставлением оригиналов в бумажном виде.

Подробную информацию и форму проекта можно найти на официальном сайте Николаевского городского совета в разделе «Общественный бюджет» и на официальном сайте общественного бюджета Николаева.

Напомним, что совсем недавно, в феврале определили победителей в конкурсе проектов общественного бюджета на 2018 год.