Мэр Николаева заявил, что пока не отстранял директора департамента ЖКХ: «Мы с ним обсудим этот вопрос»

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что пока не отстранил от должности директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета Андрея Палько. Сенкевич намеревался встретиться с Палько и сегодня «прояснить этот вопрос».

Об этом Сенкевич сказал 6 апреля в комментарии журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенкевич подписал распоряжения о том, чтобы Андрея Палько отстранили от занимаемой должности и назначили в отношении него служебную проверку.

- На самом деле я еще не подписал этот документ, я сейчас с ним встречусь, надеюсь, что он ко мне придет сюда. Мы с ним встретимся и обсудим этот вопрос. У нас есть некоторые вопросы по его работе.

- За последние два года, когда я был городским головой, и за полгода, когда меня не было, я понял, что незаменимых людей нет. Я не вижу незаменимости ни Андрея Николаевича Палько, ни Александра Федоровича. Я вижу результаты работы на некоторых направлениях. Есть объективные причины, почему эти сбои происходят, есть субъективные. Я постараюсь субъективные устранить, - сказал Сенкевич.

Также он отметил, что место Палько может занять один замов директора департамента ЖКХ, но «не Репин» - Александр Репин, депутат горсовета и соратник Сенкевича по «Самопомощи».