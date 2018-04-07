Нардеп Нечаев просит юстицию не регистрировать смену руководства в николаевском «Оппоблоке» и считает себя «легитимным»

Александр Нечаев Народные депутаты от «Оппозиционного блока» Александр Нечаев и Сергей Ларин просят главное территориальное управление юстиции в Николаевской области не регистрировать решения, принятые на конференции николаевской региональной организации «Оппоблока». Т.е. они просят не регистрировать новое руководство николаевского «ОБ».

Обращение функционеров «Оппоблока» на своей странице в «Facebook» опубликовал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный.

Ларин является соглавой политисполкома «Оппоблока», Нечаев считает себя главой региональной организации «ОБ» в Николаевской области.

Ранее, 29 марта, как сообщают «Новости-N», состоялась партийная конференция «Оппозиционного блока» в Николаевской области, на которой избрали новое руководство региональной организации. Вместо народного депутата Украины Александра Нечаева новым главой николаевской организации «ОБ» стал Игорь Брыль – пенсионер, который является помощником депутата Николаевского облсовета Николая Кравченко.

Заместителями главы парторганизации «ОБ» стали депутат Николаевского городского совета Андрей Яковлев и замглавы облсовета Андрей Кротов, который на прошлой сессии покинул фракцию «Оппоблока», однако остался членом партии. Депутатов областного совета от «Оппозиционного блока» на конференцию никто не позвал и «далеко не всё киевское руководство «Оппоблока» было уведомлено о проведении конференции».

Невенчанный отмечает, что конференцию николаевского «ОБ» провела «группа Игоря Дятлова и выбрала себе главу и двух замов из орбиты влияния Дятлова».

«В Киеве об этом никто не знал и более того, считают это самоуправство незаконным. О чем направили соответствующее заявление в министерство юстиции и в николаевскую юстицию за подписью Ларина и Нечаева», - написал депутат.

В своем обращении в управление юстиции нардепы Ларин и Нечаев написали, что о конференции «Оппоблока» в Николаеве они узнали из СМИ, и что Нечаев, как глава региональной организации, не давал согласия на проведение конференции и не был на нее приглашен.