Владелец Telegram, на который Роскомнадзор подал в суд, зарегистрировал его в Великобритании

Павел Дуров Компания Telegram Open Network числится в официальном реестре фирм британского правительства, а её владелец Павел Дуров является гражданином Великобритании.

Об этом сообщают РИА Новости.

В реестре говорится, что компанию с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрировали в Лондоне 28 февраля. Её офис располагается на Ватерлоо-роуд, неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы исковое заявление об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России. Причина иска - мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки своих пользователей