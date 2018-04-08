Владелец Telegram, на который Роскомнадзор подал в суд, зарегистрировал его в Великобритании

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Павел Дуров
Компания Telegram Open Network числится в официальном реестре фирм британского правительства, а её владелец Павел Дуров является гражданином Великобритании.

Об этом сообщают РИА Новости.

В реестре говорится, что компанию с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрировали в Лондоне 28 февраля. Её офис располагается на Ватерлоо-роуд, неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы исковое заявление об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России. Причина иска - мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки своих пользователей

Людмила Жерновская

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русскийобщество